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AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Cumhurbaşkanımızın referans olmadığı süreçler küresel bir krize dönüşebiliyor"

AK Parti Genel Sekreteri İnan:
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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Küresel, bölgesel ve ulusal istikrarı bir arada ve büyük bir özveriyle yürütebilen, dünya liderleri için etkili bir güven ve dayanışma aktörü olan Cumhurbaşkanımızın referans olmadığı süreçler küresel bir krize dönüşebiliyor" dedi.

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Küresel, bölgesel ve ulusal istikrarı bir arada ve büyük bir özveriyle yürütebilen, dünya liderleri için etkili bir güven ve dayanışma aktörü olan Cumhurbaşkanımızın referans olmadığı süreçler küresel bir krize dönüşebiliyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, müzakerelerin İstanbul'da yapılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ricada bulunacağını söylemesi üzerine AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İnan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Küresel, bölgesel ve ulusal istikrarı bir arada ve büyük bir özveriyle yürütebilen, dünya liderleri için etkili bir güven ve dayanışma aktörü olan Cumhurbaşkanımızın referans olmadığı süreçler küresel bir krize dönüşebiliyor. Bilgeliğinin temel dayanağı olan aklını, engin tecrübesini ve yüreğini milletine ve insanlığa adamış olan büyük lider Recep Tayyip Erdoğan, büyük devlet ise Türkiye Cumhuriyetidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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