AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, İzmir Valisi Elban'ı ziyaret etti
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel'e ziyarette bulundu.
Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel'e ziyarette bulundu.
Yıldırım, İzmir programı kapsamında geldiği Valilik binasında şeref defterini imzaladı.
Vali Süleyman Elban'ı ziyareti sırasında Binali Yıldırım'a AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve partinin İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ eşlik etti.
Vali Elban'ın ardından İl Emniyet Müdürü Celal Sel'i de ziyaret eden Yıldırım'ın temasları basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA / Politika