AK Parti Genel Başkanvekili Ala: "Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala yaptığı açıklamada, "Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Uluslararası toplumun İsrail'in sistematik hale gelen saldırı ve katliam siyasetine daha güçlü tepki vermesini bekliyoruz. Türkiye olarak küresel vicdanın sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı