AK Parti Genel Başkanvekili Ala, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını lanetledi Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırıyı en güçlü şekilde lanetlediğini bildirdi.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Uluslararası toplumun İsrail'in sistematik hale gelen saldırı ve katliam siyasetine daha güçlü tepki vermesini bekliyoruz. Türkiye olarak küresel vicdanın sesi olmaya devam edeceğiz."