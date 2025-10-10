Erdoğan, Gazze için küresel vicdanın sesi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insanlığın sessizliğe gömüldüğü bir çağda, "küresel vicdanın sesi" olarak Gazze'nin feryadını duyduğunu ve bunu tüm insanlığa duyurmak için cesaretle ve kararlılıkla mücadele ettiğini belirterek, "Uluslararası platformlarda, ikili ve çok taraflı görüşmelerde sergilenen bu dirayetli liderlik, sessizlerin sesi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından, "Umudun Anahtarı Erdoğan" etiketinin yer aldığı, "Dünyanın sustuğu yerde Türkiye konuştu" başlıklı görseli paylaştı.

Ala, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, insanlığın sessizliğe gömüldüğü bir çağda, küresel vicdanın sesi olarak Gazze'nin feryadını duymuş, bu feryadı, tüm insanlığa duyurmak için cesaretle ve kararlılıkla mücadele etmiştir. Uluslararası platformlarda, ikili ve çok taraflı görüşmelerde sergilenen bu dirayetli liderlik, sessizlerin sesi olmuştur.

Cumhurbaşkanımızın Filistin konusunda sergilediği irade, Türkiye'nin gücünü tarihten alan kimliğinin bir tezahürüdür. Bu irade, köklerini bin yıllık medeniyetimizin adalet anlayışından alan, merhamet ve dayanışma ilkeleriyle şekillenmiş bir duruştur. Türkiye, bu anlayışla, küresel vicdanın yeniden uyanması için çağrısını sürdürmekte, insanlığın unutmaya meylettiği değerleri yeniden hatırlatmaktadır."