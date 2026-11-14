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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: "Gönül coğrafyamız için her alanda çalışmaya devam edeceğiz"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gönül coğrafyamız için her alanda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gönül coğrafyamız için her alanda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Zorlu, paylaşımında Irak Türkleri için önemli ve memnuniyet verici bir gelişme yaşandığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"15 üyenin katılımıyla bugün toplanan Kerkük Vilayet Meclisi Irak Türkmen Cephesi Kerkük il Başkanı Kahtan Vandavi'yi oy birliğiyle Kerkük Valisi seçmiştir. Böylece Türkmen bir soydaşımız, Muhammed Seman Ağaoğlu, Irak Hükümetine bakan olarak katılırken yine Cephe'den bir başka Türkmen temsilci Kerkük valisi olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gönül coğrafyamız için her alanda çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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