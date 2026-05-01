Zorlu: İkamet harçlarında değişiklik yok

"İkamet harçları konusunda iddia edildiği gibi bir değişim gerçekleşmemiştir. Mevcut sistem, halihazırdaki ücretler üzerinden devam edecektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, ikamet harçları konusunda iddia edildiği gibi bir değişim gerçekleşmediğini, mevcut sistemin, halihazırdaki ücretler üzerinden devam edeceğini bildirdi.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bazı sosyal medya hesaplarında benzer paylaşımlar yapıldığı için bu kısa bilgilendirmeyi yapmak faydalı olacaktır. Zira ikamet harçları konusunda iddia edildiği gibi böyle bir değişim gerçekleşmemiştir. Mevcut sistem, halihazırdaki ücretler üzerinden devam edecektir. Bu hususta Başkanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız konuyu yakından takip etmektedir. Özellikle Türk dünyasından gelen soydaşlarımız açısından hassasiyetimiz en yüksek seviyededir."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
Trump’tan İran'ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim

Trump İran'ın savaşı bitirecek teklifine burun kıvırdı
Almanya'ya giden Tedesco'ya sürpriz karşılama

Uçaktan iner inmez neye uğradığını şaşırdı

Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Skriniar'dan

Korkulan oldu!

Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti

4 çocuğunun annesini öldürüp aynı silahla canına kıydı

Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Almanya'ya giden Tedesco'ya sürpriz karşılama

Uçaktan iner inmez neye uğradığını şaşırdı

ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü

Ülkeyi sarsan uçak faciası! Kurtulan yok
Fuze filminin 'sarı filtreli' İstanbul sahneleri tepki çekti

Hollywood filmindeki İstanbul sahneleri vizyona girmeden tepki çekti