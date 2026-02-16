AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Uşak'ta partisinin il başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ak Parti'nin sessiz devrimleri, gerçekleştirilemez denen hayalleri gerçekleştiren bir parti olduğunu söyledi.

Ak Parti Uşak İl Başkanlığını ziyaret eden Yayman, basına kapalı toplantıda partililerle bir araya geldi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Yayman, partisinin önemli hizmetler yaptığını belirtti.

Yayman, "yapılamaz" denilen her şeyi yaptıklarını ifade ederek, "Ak Parti sessiz devrimleri gerçekleştiren bir partidir. AK Parti 'yapılamaz' denen, gerçekleştirilemez denen hayalleri gerçekleştiren bir partidir. AK Parti, milletimize öz güven kazandıran, 'evet ben de yapabilirim' diyen bir siyasi partinin adıdır. Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin umudu olduğumuzun farkındayız. Türkiye'yi geleceğe taşıyacak, 21. yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapacak ittifakın ve siyasetin merkezinin Cumhur İttifakı olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin en temel meselelerinden birinin sahici ve iktidara alternatif olacak bir muhalefet bulunmaması olduğunu kaydeden Yayman, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisinin muhalefet anlayışı Türkiye için bir milli güvenlik problemi haline gelmiştir. Belediyelerde yaşanan skandallar, yolsuzluk iddiaları başlı başına bir problem alanıdır. Bununla beraber Cumhuriyet Halk Partisinin yönettiği belediyelerdeki su, yol, ulaşım ve trafik problemi artık sözün bittiği yere gelmiştir. Bir belediye yönetimi değil, çile yönetimi haline gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisinin toksik muhalefet anlayışını görüyoruz."

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM'deki yemin töreni sırasında yaşananlara değinen Yayman, "Böyle bir muhalefet anlayışı olamaz. Bu milli iradeye karşı saygısızlıktır. Bu vesayetçi, jakoben bir yönetim anlayışıdır. 'Biz istemezsek siz bakanlarınıza yemin ettiremezsiniz' anlayışı maalesef meclisi rehin alma anlayışıdır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Milletimiz bunu dikkatlice not etmektedir ve biz de Cumhuriyet Halk Partisinin bu problemli muhalefet anlayışını milletimize anlatacağız." diye konuştu.

Yayman, daha sonra 1995 yılında Tunceli'nin Pülümür ilçesinde şehit olan Nevzat Yıldız'ın ailesi ile Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde iplik üretimi yapan bir fabrikayı ziyaret etti.

Yayman'a ziyaretlerinde AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar da eşlik etti.