AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı Açıklaması

"İsrail'in sivilleri, gönüllüleri ve insani yardım faaliyetlerini hedef alan bu saldırısı açık bir insanlık suçudur" - "Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve tüm gönüllülerin durumunu yakından takip ediyor, gerekli tüm diplomatik girişimleri sürdürüyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının sivilleri, gönüllüleri ve insani yardım faaliyetlerini hedef aldığını, açık bir insanlık suçu olduğunu belirtti.

Sırakaya, sosyal medya hesabından İsrail ordusunun uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için atılan her adımın vicdan sahibi insanlığın ortak sesi olduğunu belirtti.

Uluslararası sularda Gazze'ye umut taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırısının yalnızca bir yardım girişimini değil, insanlığın ortak vicdanını da hedef aldığını vurgulayan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Bu hukuk tanımaz ve barbarca saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail'in sivilleri, gönüllüleri ve insani yardım faaliyetlerini hedef alan bu saldırısı açık bir insanlık suçudur. Uluslararası toplum, bu pervasızlığa karşı sessiz kalmamalı, ortak ve net bir duruş sergileyerek insanlık onuruna sahip çıkmalıdır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye ve AK Parti olarak zulmün karşısında, mazlumun yanında durmaya, uluslararası hukuku ve insan onurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve tüm gönüllülerin durumunu yakından takip ediyor, gerekli tüm diplomatik girişimleri sürdürüyoruz. Türkiye ve AK Parti her şartta hakkın, adaletin ve insanlığın sesi olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

