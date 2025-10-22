Haberler

Fatma Betül Sayan Kaya, Şanlıurfa'da Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu, şehit ailelerini ziyaret etti.

Kentteki programı kapsamında ilk olarak Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden Kaya, Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Hasan Şıldak ile görüştü.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Kaya, İl Başkanı İlhami Günbegi ve partililerle bir araya geldi. Kaya, 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini sağlamak için çalışmaların sürdürülmesini istedi.

Bayburt'ta 1998 yılında şehit olan Jandarma Er Nusret Gümüşkan'ın merkez Eyyübiye ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret eden Kaya, şehidin annesi Adile Gümüşkan ve kardeşi Mahmut Gümüşkan ile sohbet etti, aileye Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği "Terörsüz Türkiye" mektubunu verdi.

Şehidin annesi Adile Gümüşkan, Kürtçe "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Allah onun yardımcısı olsun, Allah onu korusun." dedi.

"Sizlerin yanımızda yer almanız bu süreçte bize güç veriyor"

Fatma Betül Sayan Kaya, daha sonra İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül'de polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ömer Amilağ'ın merkez Eyyübiye ilçesinde yaşayan ailesine ziyarette bulundu.

Kaya, şehit polis memurunun annesi Fatma ve babası Mahmut Amilağ ile bir süre sohbet etti, aileye Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği "Terörsüz Türkiye" mektubunu verdi.

Şehidin kız kardeşi Zekiye Amilağ, "Terörsüz Türkiye" mektubunu okudu.

Kaya, "Terörsüz Türkiye'yi sizlerin desteğiyle, Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli duruşuyla olumlu bir şekilde sonuçlandıracağız inşallah. Her zaman sizin duanıza, desteğinize talibiz. Sizlerin yanımızda yer almanız bu süreçte bize güç veriyor. Cumhurbaşkanı'mız zaten mektubunda ifade ettiği gibi bu süreçte sizleri incitecek en ufak bir şey yaşamamak için elimizden ne geliyorsa yapacağız." diye konuştu.

Anne Fatma Amilağ da acısının olmasına rağmen Türk bayrağı ile gurur duyduğunu söyledi.

Fatma Betül Sayan Kaya daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu ile huzurevini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Politika
