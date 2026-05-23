AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, engelli bireyler ile buluştu

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, engelli bireyler ile bir araya geldi.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri, Engelliler Haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, engelli bireyler ile buluştu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Albayrak, "İl Engelliler Koordinasyon Başkanımız Soner Çoban ile birlikte engelli kardeşlerimiz ve kıymetli ailelerimizden, sosyal ve eğitim hayatlarına dair olan taleplerini bizzat kendilerinden dinledik. İyi ki varlar" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı