AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, saha çalışmaları kapsamında ev ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Albayrak, 71 Evler Mahallesi'nde düzenlenen üye çalışmaları kapsamında ev ziyaretinde bulundu.

Ak Parti ailesini daha da büyütmek için hane hane dolaştıklarını kaydeden Albayrak, şunları kaydetti:

"Muhabbet koyu, hanım ablalarımız tam kadro. 71 Evler Mahallemizde Kezban ablamızın misafiri olduk. Sosyal Politikalar Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu hane ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elini daha da güçlendirmek ve AK Parti ailemizi her geçen gün daha da büyütme çabasındayız. Eskişehir için durmak yok, ilk günkü aşkla çalışmaya devam."