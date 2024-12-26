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AK Parti'ye dönüş sinyalleri veren Davutoğlu'na kötü haber

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Gelecek Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye geçen Nedim Yamalı, "Ahmet Davutoğlu, AK Parti'ye katılacak mı?" sorusuna "AK Parti cephesinden aldığım kulis bilgisi AK Parti'nin Ahmet Davutoğlu'yla bir araya gelmeyeceği yönünde. AK Parti'nin kapıları Ahmet Davutoğlu'na kapalı" yanıtını verdi.

14 Mayıs seçimlerinde Nedim Yamalı, CHP listelerinden seçime girip milletvekili oldu. CHP oyları ile seçilen Yamalı, önceki gün Gelecek Partisi'nden de istifa edip AK Parti saflarına geçti. Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı Yamalı, verdiği röportajda dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"KAPILAR DAVUTOĞLU'NA KAPALI"

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla AK Parti'ye dönüş sinyalleri veren Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'ye katılıp katılmayacağı sorusuna yanıt veren Yamalı, "AK Parti cephesinden aldığım kulis bilgisi AK Parti'nin Ahmet Davutoğlu'yla bir araya gelmeyeceği yönünde. AK Parti'nin kapıları Ahmet Davutoğlu'na kapalı" ifadelerini kullandı.

AK Parti'ye dönüş sinyalleri veren Davutoğlu'na kötü haber

"ONLARIN İÇİNDEN GELDİM" DEMİŞTİ

Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir açıklamada "Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum; muhalefetiyle, iktidarıyla. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık. Kitlelerse o kitlelerin parçasıyım, kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim. Benim dediğim şey şu; büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var. Ben o harekete destek vermeye hazırım diyorum. Bu AK Parti içinde toparlanma olur, AK Parti dışında alternatif toparlanma olur. İkisine de varım" demişti.

AK Parti'ye dönüş sinyalleri veren Davutoğlu'na kötü haber
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Şenol:

Alır alır daha zaman var. Kimleri kimleri almadı ki onu almasın

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