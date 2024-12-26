AK Parti'ye dönüş sinyalleri veren Davutoğlu'na kötü haber

14 Mayıs seçimlerinde Nedim Yamalı, CHP listelerinden seçime girip milletvekili oldu. CHP oyları ile seçilen Yamalı, önceki gün Gelecek Partisi'nden de istifa edip AK Parti saflarına geçti. Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı Yamalı, verdiği röportajda dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"KAPILAR DAVUTOĞLU'NA KAPALI"

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla AK Parti'ye dönüş sinyalleri veren Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'ye katılıp katılmayacağı sorusuna yanıt veren Yamalı, "AK Parti cephesinden aldığım kulis bilgisi AK Parti'nin Ahmet Davutoğlu'yla bir araya gelmeyeceği yönünde. AK Parti'nin kapıları Ahmet Davutoğlu'na kapalı" ifadelerini kullandı.

"ONLARIN İÇİNDEN GELDİM" DEMİŞTİ

Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir açıklamada "Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum; muhalefetiyle, iktidarıyla. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık. Kitlelerse o kitlelerin parçasıyım, kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim. Benim dediğim şey şu; büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var. Ben o harekete destek vermeye hazırım diyorum. Bu AK Parti içinde toparlanma olur, AK Parti dışında alternatif toparlanma olur. İkisine de varım" demişti.