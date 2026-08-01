AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için "WhatsApp" kanalı açtı

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik bilgilendirmelerin daha hızlı ve doğrudan ulaştırılması amacıyla "WhatsApp" kanalı açtıklarını duyurdu.

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, WhatsApp'ın toplu mesajlaşma uygulamalarına ilişkin koşulları nedeniyle hesabına getirilen sınırlandırma sonrasında yeni bir iletişim kanalını devreye aldıklarını bildirdi.

Yurt dışında yaşayan 7,5 milyonu aşkın vatandaşı ilgilendiren hak ve hizmetlere ilişkin gelişmeler, önemli duyurular, güncel bilgilendirmeler ve açıklamaların bundan böyle WhatsApp kanalı üzerinden düzenli olarak paylaşılacağını ifade eden Sırakaya, şunları kaydetti:

"Gönül bağlarımızı ve güçlü iletişimimizi daha da pekiştirmek, yurt dışındaki vatandaşlarımızı ilgilendiren gelişmelere doğru, hızlı ve güvenilir şekilde anında ulaştırmak amacıyla WhatsApp kanalımızı hizmete açtık. Kanalımıza katılım tamamen ücretsizdir. Tüm vatandaşlarımızı kanalımıza katılmaya ve bildirimlerini açarak gelişmeleri yakından takip etmeye davet ediyorum."

Kaynak: AA