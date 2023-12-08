AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Babadağ iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

Ak Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, seçim çalışmaları kapsamında Babadağ il dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Ak Parti İl Başkanı Yücel Güngör, 31 Mart 2024 yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Saha çalışmalarına ağırlık veren Güngör, ilçe teşkilatlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya geliyor.

Ak Parti İl Başkanı Yücel Güngör, bu kapsamda Babadağ iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek, dernek yöneticileriyle görüş alışverişinde bulundu. Başkan Güngör, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada; "Babadağ iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek, Denizli'mizle ilgili verimli istişarelerde bulunduk. Babadağlı hemşehrilerimize başta tekstil sektörü olmak üzere tüm Denizli'mizin gelişmesine katkıda bulundukları için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum Denizli'miz ortak paydamız Denizli'mizin daha da gelişmesi için elbirliği ve istişare ile Güzel Şehrimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz" dedi.

Dernek Başkanı Doğan Değirmenci de AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör'ün yaptığı ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, çalışmalarında başarılar diledi. - DENİZLİ