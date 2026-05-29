AK Parti Sözcüsü Çelik: "33 yıl önce ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "33 yıl önce ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir. 33 yıl önce ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal abidesi olan Bilge Ana Mevlüde Genç'e de bir kez daha rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı