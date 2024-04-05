Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

AK Parti'den Niğde Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Emrah Özdemir mazbatasını aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'den Niğde Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Emrah Özdemir mazbatasını aldı.

Mazbatasını partililerle adliyeye gelerek Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sümeyye Aksoy'dan alan Özdemir, sonuçların Niğde için hayırlı olmasını diledi.

Kadir Gecesi'nde mazbata almaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Özdemir, "Görev süremizde de böyle hayırlarla dolu güzel işler yaparız. Niğde'mizin gelişeceği güzel günler bizi bekliyor. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Niğde Belediye Meclis Üyeleri de mazbatalarını aldı.

Özdemir, daha sonra belediye önünde bekleyen vatandaşlara seslenerek, zorlu bir 5 yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Sadece kendi partisinin değil diğer siyasi partilere de gönül veren seçmenin de oyunu aldığının farkında olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Bütün Niğde'ye belediye başkanlığı yapacağız. Tüm şehrimize faydalı bir belediye başkanlığı yapacağız, gayretli ve adil bir şekilde yapacağız. Her şeyden önce yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıydı. Niğde'mize yapacağımız daha çok iş var. Zorlu geçen ilk dönemde büyük işlere imza attık. Hiçbir zaman bahane üretmedik. Önümüzdeki 5 yılda Niğde için çok önemli olan Niğde Kalesi ve eski sanayi projelerini tamamlayacağız."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

Belediye Başkanlığı Emrah Özdemir AK Parti Niğde Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Arka Sokaklar neden yok, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ateş Kuşları neden yok, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Kara Ağaç Destanı neden yok, Kara Ağaç Destanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 6 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Nisan Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç TL? 5 Nisan CANLI DÖVİZ KURU! Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Nisan Gram altın kaç lira? Bugün altın fiyatları yükseldi mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kadir Gecesi'nde kandil simidi olur mu? Kadir Gecesi'nde kandil simidi yapılıyor mu, satılıyor mu? ARA TATİL BAŞLADI MI? Okullar ne zaman kapanacak, açılacak? Ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Kargolar Pazartesi günü açık mı? Kargolar Pazartesi günü dağıtım yapacak mı, açık olacak mı? Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi? Bayramda hangi köprüler ücretsiz? Osmangazi köprüsü bayramda paralı mı, bedava mı oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title