Ak Parti'den istifa eden Esra Yılmaz İyi Partiye katıldı! Rozetini Meral Akşener taktı

Ak Parti Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz partisinden ikinci kez istifa etti. İyi Partiye katıldığını sosyal medya hesabından duyuran Esra Yılmaz'ın parti rozetini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

Ak Partide akrabalık çeteleri ve yolsuzluklar olduğunu iddia edip istifa eden daha sonra partiye geri dönen Ak Parti Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz 2. kez istifa etti. İstifa ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Yılmaz'ın yeni adresi İyi Parti oldu.

ESKİ PARTİSİNE GÖNDERME YAPTI

Esra Yılmaz, Akşener'in parti rozeti taktığı görüntüleri "Samimiyet, sevgi, merhamet, güzellik, İYİ lik kazanacak" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Üyesi olduğu eski partiye gönderme yapan Esra Yılmaz, daha önce Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'yi hedef göstererek partide yolsuzluklar olduğunu gerekçe göstererek partisinden istifa etmiş ve daha sonra geri dönmüştü.