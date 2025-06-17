AK Parti'den CHP'ye Dış Politika Tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında dış politika ve güvenliğe dair açıklamalarına tepki gösterdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Burnumuzun dibinde sıcak çatışmalar yaşanıyor. Durumun bölgemiz ve dünya için tehlikeli bir hal aldığını görüyor, ihtiyatlı ve soğukkanlı değerlendirmeler yapmaya çalışıyoruz. Fakat aynı saatlerde Özgür Özel'in dış politika ve güvenliğe dair son derece sakil, sığ ve sorumsuzca konuşmalarına maruz kalıyoruz. Aklı sıra iç politikaya yönelik demagoji yapıyor. Anlaşılan konuya dair hiçbir fikri yok. Daha da kötüsü etrafında kendisini uyaracak, bilgilendirecek, 'boş yapma' diyecek kimse de yok. Böylesi zamanlarda insan ana muhalefet partisinden hiç olmazsa sorumsuzca konuşmayı bırakmasını bekliyor. Ama nafile, CHP işte… Bu da bu ülkenin imtihanıdır."