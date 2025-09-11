AK Parti'de MKYK toplandı (2)
AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARINA ROZET TAKILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen MKYK toplantısında, AK Parti'ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'a parti rozetlerini taktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika