AK Parti'de MKYK toplandı (2)

AK Parti'de MKYK toplandı (2)
AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARINA ROZET TAKILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen MKYK toplantısında, AK Parti'ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'a parti rozetlerini taktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen MKYK toplantısında, AK Parti'ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'a parti rozetlerini taktı.

