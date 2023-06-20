AK Parti'de Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi devredildi

Ak Parti'de Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Zafer Sırakaya, Genel Başkan Vekili olan Efkan Ala'dan görevi devraldı.

Ak Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Efkan Ala, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yaptığı süre içerisinde Zafer Sırakaya ile beraber çalıştıklarını ifade ederek, "AK Parti'nin vizyon partisi olarak ortaya koyduğu perspektifin gereğini yaptık ve beraberce yurt dışındaki vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Çeşitli kıtalarda seyahatlerde bulunduk. Yaklaşık 7 milyon vatandaşımız yurt dışında yaşıyor. Bu rakam bazı ülkelerin nüfuslarından daha fazla. Biz de Avustralya'dan Amerika'ya, Kanada'dan, Avrupa ülkelerine, Orta Asya'daki kardeşlerimize kadar onları ziyaret ederek bir araya geldik. Onların problemlerini dinledik. Onları temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yaptık ve oradan elde ettiğimiz değerlendirmeleri burada ilgili birimlere aktardık. Ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık. Zafer Bey, bu konularda bize en fazla yardımcı olan arkadaşlarımızdan biriydi. Bu görevi liyakatle yürütecek arkadaşımız. Onun için gönül rahatlığıyla yurt dışındaki vatandaşlarımızın her türlü işini detaylı bir biçimde bilen, hatta bilmekle kalmayıp yaşayan bir arkadaşımıza bugün bu görevi devrediyor olmaktan da büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi.

Zafer Sırakaya, görevi devralmanın heyecanı içerisinde olduğunu belirterek, "Yeni meydan okumaların, hem bölgemizde hem de dünya çapında var olduğu bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'mizin göstereceği; insan odaklı, ilkeli ve girişimci siyasetin devam etmesi, dünya siyaseti açısından da çok önemli bir konu arz edecektir. Son 2 yıl içerisinde Türkiye'nin, yurt dışındaki vatandaşlarının da Türkiye'de yaşayan vatandaşları gibi asli bir unsuru olduğunu da ifade eden siyaseti son derece kıymetli. Bu dönem içerisinde Avrupa'da yükselen ırkçılığın ve İslamofobi'nin sadece Avrupa için değil, aynı zamanda tüm dünya için büyük bir tehdit haline geldiğini gözlemliyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde İslam düşmanlığına karşı olan mücadelemizi arttırarak devam ettireceğiz" dedi.