Öcalan'ın ailesinden İmralı başvurusu! Bakan Tunç'tan açıklama

Öcalan'ın ailesinden İmralı başvurusu
Bolu'da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme

78 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili yeni gelişme
Beylikdüzü'nde başkan vekili seçimi! Sonuç sonrası gelen alkış Meclis Başkanı'nı sinirlendi

Seçim sırasında ilginç olay! Meclis Başkanı'nın bakışlarına dikkat
Narin'in amcası Salim, aylar sonra ilk kez konuştu

Narin'in amcası aylar sonra ilk kez konuştu! İntikam mesajı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Filistinli Öğrencinin Sahur Davetine Katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Filistinli Öğrencinin Sahur Davetine Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Bilecik'te eğitim gören Filistinli bir öğrencinin sahur davetinde yer aldı. Yıldırım, davet edilen evde menemen hazırlayarak samimi bir buluşma gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Bilecik'te eğitim gören Filistinli bir öğrencinin sahur davetine katıldı.

İl Başkanı Yıldırım, misafir oldukları evde sahur menüsü için menemen hazırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, Serkan Yıldırım; "Sahurda Merkez İlçe Başkanımız Servet Yılmaz ile birlikte Filistinli genç kardeşlerimizin gönül sofralarına misafir olduk. Sohbetin koyuluğu ve ortamın neşesi bir yana dursun, gençler yine bize kolları sıvattı. Menemeni puanlamayı onlara bırakıyorum. Genç kardeşlerimize bizleri evlerinde ağırladıkları ve samimi sohbetleri için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title