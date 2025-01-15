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AK Parti Aydın İl Kongresi'nde Mehmet Erdem Başkanlığa Seçildi

AK Parti Aydın İl Kongresi'nde Mehmet Erdem Başkanlığa Seçildi
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AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nde başkanlık görevine seçilen Mehmet Erdem, mazbatasını alarak çalışmalara başladıklarını duyurdu. İlk toplantılarını gerçekleştirerek görev dağılımı yaptıklarını belirten Erdem, takım olarak başarı hedeflediklerini ifade etti.

Ak Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nde başkanlığa seçilen Mehmet Erdem, mazbatasını aldı.

İlçe seçim kuruluna beraberindeki teşkilat mensuplarıyla giden Erdem'e mazbatasını İl Seçim Müdürü Hanefi Orhan verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Erdem, AK Parti İl Başkanlığı olarak çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çalışmalarına bundan sonra da devam edeceklerini belirten Erdem, "Arkadaşlarımızla beraber ilk toplantımızı aslında mazbata almadan önce yaptık. Yürütme kurulunda yer alan arkadaşlarımız, il başkanı, başkan yardımcıları olarak bir görev dağılımı yapıldıktan sonra onlarda çalışmalarına başlayacaklar. Takım halinde inşallah şampiyonluğa doğru gideceğiz." dedi.

Açıklamanın ardından Erdem, yönetim kurulu ve teşkilat üyeleriyle birlikte Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Politika
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