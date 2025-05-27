AK Parti Aydın İl Başkanlığından "27 Mayıs" sergisi

AK Parti Aydın İl Başkanlığından '27 Mayıs' sergisi
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AK Parti Aydın İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla darbeyi anlatan sergi düzenledi.

Ak Parti Aydın İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla darbeyi anlatan sergi düzenledi.

Atatürk Kent Meydanı'ndaki sergide dönemi anlatan gazete kupürleri ile fotoğraflar yer aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan AK Parti İl Başkanlığı İnsanlar Hakları Başkanı Şahika Edremit, vesayetçi ve darbeci zihniyeti kınamak için bir arada olduklarını söyledi.

Edremit, demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı anarak, "Demokrasi, hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir. Bu ülkenin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Politika
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