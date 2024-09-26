AK Parti Aydın İl Başkanı Delege Seçimlerini Değerlendirdi
AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, delege seçimlerinin birlik ve beraberlik içinde geçtiğini belirtti. 16 ilçede seçimlerin tamamlandığını ve Sultanhisar'da ise sürecin devam ettiğini açıkladı.
AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, delege seçimlerinin birlik ve beraberlik içinde geçtiğini söyledi.
Partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Ökten, 16 ilçede delege seçimlerinin tamamlandığını, Sultanhisar ilçesinde ise seçimlerin haftaya biteceğini belirtti.
Ökten, ilk günkü aşk ve yenilenen kadrolarla ilçe kongrelerinin icra edileceğini kaydederek, delege seçimlerinin birlik, beraberlik içinde geçtiğini ifade etti.