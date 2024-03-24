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AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş Şoför Esnafıyla Buluştu

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AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, şoför esnafı ile buluştu.

Akarsu Park'ta düzenlenen etkinlikte konuşan Savaş, esnafla rekabet etmeyen bir belediye başkanı olacağını belirterek, taksi ve servis araçlarına takılacak araç kameralarının ücretini karşılayacaklarını söyledi.

Seçilmesi halinde şehrin kronik sorunlarını çözeceklerini kaydeden Savaş, Aydın'ın rekabet gücünü kaybettiğini ifade etti.

Savaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanının mazeretlerin arkasına sığındığını anlatarak, "Bir tane iftihar edeceği projesi yok. Dört buçuk yıl otur, son 5-6 ay açılışlar yap. Söke'de otogar açtı. Otogar, Söke'nin ihtiyacını karşılayamaz. 22 battı çıktı sözü verdi, 2 tane yaptı." ifadelerini kullandı.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü de şoför esnafının sıkıntısını mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı ile çözüme kavuşturamadıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Politika

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