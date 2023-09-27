AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci Tutak ve Eleşkirt ilçelerinde taziye ziyaretinde bulundu

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Tutak ve Eleşkirt ilçelerinde vefat eden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Ak Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Tutak ve Eleşkirt ilçelerinde vefat eden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Ak Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti Teşkilatı ile birlikte Tutak ilçesine gitti. Burada, Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın annesi ile Oğlaksuyu köyünde Fatma Özdemir'in taziyelerine katıldı.

Kilerci, daha sonra Eleşkirt ilçesine geçerek, Eleşkirt eski Belediye Başkanı Sait Yami'nin annesi ile Kemal Ketenci'nin kardeşinin taziyelerine de iştirak etti. Kilerci, ziyaretlerinde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. - AĞRI