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AK Parti'li Yavuz: 6 beldede yapılan ara seçimlerde, 6 beldenin 5'ini kazandık

AK Parti'li Yavuz: 6 beldede yapılan ara seçimlerde, 6 beldenin 5'ini kazandık
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 6 beldede yapılan ara seçimlerde partisinin 5 beldeyi kazandığını açıkladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bugün 6 beldede yapılan ara seçimlerde; partimizin aday gösterdiği 5 beldenin 4'ünü AK Parti kazandı. Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde bizim de desteklediğimiz Cumhur İttifakı/ MHP adayı seçimi kazanmış oldu. Özetle, 6 beldenin 5'ini kazanmış olduk" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 6 beldede yapılan ara seçimlerde; partimizin aday gösterdiği 5 beldenin 4'ünü AK Parti kazandı (Tokat Almus Bağtaşı, Tokat Reşadiye Yolüstü, Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa, Gümüşhane Merkez Tekke). Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde bizim de desteklediğimiz Cumhur İttifakı/ MHP adayı seçimi kazanmış oldu. Tokat Reşadiye Çevrecik beldesinde ise oylarımızı 5 kat artırdık. Özetle, 6 beldenin 5'ini kazanmış olduk" ifadelerini kullandı.

Yavuz, açıklamasına şu şekilde devam etti;

"Resmi olmayan sonuçlara göre; Tokat Almus Bağtaşı'nda yüzde 94.5, Tokat Reşadiye Yolüstü'de yüzde 82, Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa'da yüzde 52, Gümüşhane Merkez Tekke'de yüzde 65, Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde (MHP) yüzde 60, Tokat Reşadiye Çevrecik beldesinde ise kazanamamış olsak da oylarımızı 5 kat artırarak yüzde 48'e çıkarttık. Bu sonuçlar, milletimizin partimize teveccühünün aratarak devam ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor. Destekleri için milletimize müteşekkiriz. Milletimize hizmetkarlık yolunda durmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz inşallah."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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