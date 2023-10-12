Ailelerin Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Bin 501 gündür süren oturma eylemiyle çocuklarının geri gelmesini bekleyen aileler, HDP'ye çağrıda bulunuyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi başlatan aileler evlat direnişini bin 501 gündür sürdürüyor.

Evladı Mahmut'un HDP tarafında kaçırıldığını ileri süren Bedriye Uslu, oğluna 'teslim ol' çağrısında bulundu. Her sabah oğlu Mahmut için çadırın yolunu tuttuğunu belirten Uslu, "Oğlum Mahmut için yaz kış demeden her sabah çadırın yolunu tutuyorum. Allah, hakkımızı HDP'ye bırakmasın. Bizi bu hale getirdiler. 13 yıldır ne yaptığımı bilmiyorum, Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Mahmut'um, eğer beni görüp duyuyorsan bak şeker tansiyon hastası oldum gel devletimize, askerimize teslim ol" dedi. - DİYARBAKIR