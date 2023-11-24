Ailelerin Dağa Kaçırılan Çocukları İçin Oturma Eylemi Devam Ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığı iddiasıyla oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, bin 544 gündür HDP il binasının önünde evlat nöbetini sürdürüyor. Oğlu Aziz'in 2015 yılında kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Güzide Demir, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Evladından 8 yıldır haber alamadığını belirten Demir, "Benim oğlumu 2015 yılında kandırarak dağa kaçırdılar. 8 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Sağ mı ölü mü bilmiyorum. Ben oğlumu istiyorum. Benim çocuğumu bana geri versinler. Aziz sen neredeysen gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni çok özledim, senin gençliğine hasret kaldım gel artık" dedi. - DİYARBAKIR