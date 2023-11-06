Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile bir araya geldi ve basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Gaziantep'te Vali ile Toplantı Yaptı

Bakan Göktaş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile bir araya geldi

GAZİANTEP - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile bir araya geldi. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Göktaş, daha sonrasında kent protokolü ile basına kapalı toplantı yaptı.

Bir dizi program ve açılış törenine katılmak için Gaziantep'te bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kentteki temasları çerçevesinde Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile bir araya geldi. Vali Kemal Çeber ve kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Göktaş, valilik şeref defterini imzaladı.

Bakan Göktaş, daha sonrasında ise Vali Çeber ve kent protokolü ile basına kapalı toplantı yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilgili kurum müdürleri ve amirleri ile diğer kent protokolü katıldı.