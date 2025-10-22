Aile Enstitüsü Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Enstitüsü Danışma Kurulu Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini bildirdi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aile Enstitüsü Danışma Kurulu Toplantımızı, Bakanlığımızda gerçekleştirdik. Ailenin ve nüfusun korunmasına yönelik politikalarımız ile kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimizi kapsayan hizmetlerimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizi, sağlıklı ailelerimiz ve dinamik gençlerimizle birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz."