Ahmed eş-Şara, Esad sonrası Dera'yı ziyaret etti

Ahmed eş-Şara, Esad sonrası Dera'yı ziyaret etti
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Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Dera şehrine gerçekleştirdiği ilk ziyarette halk tarafından coşkuyla karşılandı. Şara, Hz. Ömer Camii'ni ziyaret etti ve Suriyeliler yoğun ilgi gösterdi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Dera'ya gerçekleştirdiği ilk ziyarette halk tarafından coşkuyla karşılandı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Aralık ayında Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk kez Dera şehrine geldi. Devlet Başkanı eş- Şara, Hz. Ömer Camii'ni ziyaret etti. Şara camide Suriyeliler tarafından coşkuyla karşılandı. Esad rejiminden sonra ilk kez Kurban Bayramı'nı özgürce geçiren Suriyeliler, Şara'ya yoğun ilgi gösterdi. Şara ziyareti kapsamında yerel yetkililerle de bir araya geldi.

Dera, 18 Mart 2011'de Beşar Esad yönetimine karşı ilk halk protestolarının başladığı yer olması nedeniyle "devrimin beşiği" olarak biliniyor. - DERA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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