Erdoğan Ahlat'ta Coşkuyla Karşılandı
Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Ahlat'taki konutunda ziyaret etti. Erdoğan daha sonra konut çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yol kenarında kendisini bekleyen vatandaşlar ve çocuklarla ilgilenen Erdoğan, vatandaşların sorunlarını dinledi. Erdoğan kendisiyle fotoğraf çekmek isteyenlerle fotoğraf çektirdi, çocuklara ise oyuncaklar hediye eti. Erdoğan, daha sonra kabine toplantısına katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesine geçti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
