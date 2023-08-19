Ağrı Valisi Mustafa Koç, esnaflarla buluştu

Ağrı Valisi Mustafa Koç, il merkezindeki esnaflarla bir araya gelerek, samimi bir şekilde sohbet etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, il merkezindeki esnaflarla bir araya geldi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan iş yerlerine girerek, vatandaşlarla selamlaştı, hayırlı işler diledi. Esnafların demli çaylarını içen Koç, onlarla samimi bir şekilde sohbet etti. Vali Koç, daha sonra makamında AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör'ü ağırladı. Ziyarette, Milletvekili Kilerci ve Başkan Güngör, Koç'a yeni görevinde başarılar diledi. - AĞRI