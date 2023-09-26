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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Kaymakam Taner Bolat başkanlığında güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı. Toplantıda huzur ve güvenliğin sağlanması için alınacak tedbirler ve okul çevrelerinde alınması gereken önlemler ele alındı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Kaymakam Taner Bolat başkanlığında yapıldı. Toplantıya Bolvadin İlçe Emniyet Müdür Vekili Kadir avcı ve Bolvadin İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Teoman Kaya'da katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında güvenlik güçleri tarafından alına tedbirler ile denetimler ele alındı. Toplantıda ayrıca masaya yatırılan bir başka konu ise eğitim ve öğretimin başlamasıyla okul çevrelerinde alınması gereken önlemler ele alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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