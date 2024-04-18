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Afyonkarahisar Belediyesi'nde böcek skandalı: Prizlerin altına bile koymuşlar

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Yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen Afyonkarahisar'da çiçeği burnunda Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye binasının pek çok yerinde gizli kamera ve böcek bulunduğunu söyledi.

31 Mart'taki yerel seçimler sonrası AK Parti'den CHP'ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi'nde böcek skandalı patlak verdi.

Seçim sonrası mazbatasını alıp göreve başlayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, böcek ve gizli kamera iddialarının ardından belediye binasında tarama yaptırdı. Köksal, binada gizli kamera ve böcek bulduklarını açıkladı.

"HER YERDE KAMERA, BÖCEK VAR"

Köksal, böcek skandalına ilişkin yaptığı açıklamada, "Böcek taraması yaptırıyorum. Her yerde kamera, böcek var. Prizlerin altına falan koymuşlar. Bildiğin gibi değil. Asansörde bile kamera olduğu konuşuluyor. Boya badana yapılsın, bakılsın diyerek içeriye ekip soktuk. Bizim katı olduğu gibi tarayacaklar." dedi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Politika

Afyonkarahisar Belediyesi Burcu Köksal AK Parti Politika Güncel Haberler

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