Haberler

Kaymakam Soysal, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Kaymakam Soysal, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek gazetecilerin toplumdaki önemli rolünü vurguladı ve emeklerine teşekkür etti.

Adıyaman Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel ve ulusal basın temsilcileriyle Kahta Öğretmenevi'nde düzenlenen programda bir araya geldi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda konuşan Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, basın mensuplarının toplumun doğru, hızlı ve tarafsız bilgilendirilmesinde hayati bir rol üstlendiğini vurguladı. Gazeteciliğin büyük bir sorumluluk ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu ifade eden Soysal, "Basın mensuplarımız, her türlü zorluğa rağmen kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için gece gündüz demeden önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Demokrasinin güçlenmesi, toplumsal farkındalığın artması ve şeffaf yönetim anlayışının yerleşmesi noktasında basının çok büyük katkısı var. Bu anlamlı günde, ilçemizde ve ülkemizde görev yapan tüm gazetecilerimize emekleri için teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Programda söz alan Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ise gazeteciler adına düzenlenen buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan İşeri, "Gazeteciler, halkın sesi ve gözü olarak önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Zaman zaman zor şartlar altında görev yapan basın mensuplarının hatırlanması ve değer görmesi bizler için son derece kıymetlidir. Sayın Kaymakamımızın bu anlamlı günde bizlerle bir araya gelmesi, basına verilen değerin açık bir göstergesidir. Kendilerine tüm gazeteciler adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Program, basın mensupları ile Kaymakam Soysal arasında gerçekleşen karşılıklı sohbet, görüş alışverişi ve iyi dilek temennileriyle sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi

Süper Kupa finali öncesi birbirlerine girdiler
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi

Tutuklu belediye başkanından ek ifade! İmamoğlu'nu ele verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
ABD Başkanı Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz

"Çin veya Rusya'nın orayı işgal etmesine izin veremeyiz"
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

Sınır komşumuz gece uyumadı! Ölü sayısı korkunç boyutta
Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu karantinaya alındı