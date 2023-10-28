Adana Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Ceyhan'da Madrigal grubunun konseriyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Ceyhanlılar, coşkuyla marşlar söyleyerek ve şarkılara eşlik ederek Cumhuriyetin kuruluş yılını kutladılar.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 16 Ekim'de başlayan ve 17 Kasım'a kadar devam edecek Cumhuriyetin 100. yılı kutlama ekinlikleri sürüyor. Kozan ilçesinde yürüyüş ve Kıraç konseri, Seyhan Güney Yıldızı Stad'nda Pinhani konseri düzenleyen Adana Büyükşehir Belediyesi, Ceyhan'da da Madrigal grubunun konseri ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Cumhuriyetin 100. kuruluş yılı coşkusunu doyasıya yaşayan Ceyhanlılar, hep bir ağızdan marşlar söyledi ve Madrigal'in şarkılarına eşlik etti.

Ceyhanlıların coşkusunaortak olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Ceyhan Cumhuriyet ile güzel. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet'e sonuna kadar sahip çıkan Ceyhanlı kardeşlerimle gurur duyuyorum. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! Yaşasın Cumhuriyet!" dedi.

Bugün hep birlikte Cumhuriyeti kutlayabilmeyi Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e borçlu olduklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Eğer bir gün, benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin" sözünü hatırlattı ve eşsiz bir lidere, öndere sahip olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.