İçişleri ve Adalet Bakanlıklarına Yeni Atamalar

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

Konuya ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi.

Atamalar, Anayasa'nın 104. ve 106. maddeleri gereğince yapıldı.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

