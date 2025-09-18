Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malta'da resmi temaslarda bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malta'da resmi temaslarda bulundu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malta'da 'Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı' için resmi temaslarda bulundu. Valetta Büyükelçiliğini ziyaret eden Tunç, hayatını kaybeden Büyükelçi Erdeniz Şen'i andı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, resmi temaslarda bulunmak üzere Malta'ya gitti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı' için Malta'dayız. Konferans öncesinde Valetta Büyükelçiliğimizi ziyaret ettik. Maslahatgüzar Fethi Etem ile bir araya gelerek ülkede yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldık. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Valetta Büyükelçimiz Erdeniz Şen'i rahmetle andık. Valetta Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Fethi Etem'e ve Büyükelçilik çalışanlarımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

