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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Göbeklitepe'yi ziyaret etti

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa'da bulunan ve tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında kazı çalışmaları ve eserler hakkında bilgi aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'ye ziyarette bulundu.

Bakan Tunç, Şanlıurfa'daki temasları çerçevesinde ziyaret ettiği Göbeklitepe'de Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul'dan kazı çalışmaları ve eserler hakkında bilgi aldı. Bakan Tunç'a ziyaretinde, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, TBMM Başkanvekili ve Şanlıurfa Milletvekilli Bekir Bozdağ, Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyüpoğlu, Mehmet Ali Cevheri, Hikmet Başak ve Emin Önen eşlik etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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