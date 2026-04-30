Adalet Bakanı Gürlek: "İsrail, Sumud Filosu'na saldırarak uluslararası hukuku hiçe saydı"

Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına sert tepki göstererek, uluslararası hukukun ihlal edildiğini ve sorumlularınuluslararası hukuk önünde mutlaka hesap vereceğini belirtti.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'de yaşanan insani felakete dikkat çekmek amacıyla yola çıkan "Küresel Sumud Filosu"na yönelik saldırısının tüm insani değerlerin ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ifade etti. Gürlek, söz konusu saldırının İsrail'in hukuk tanımaz tutumunu bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve beraberindeki yönetimi hedef alan Gürlek, kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin sürdürülen saldırıların soykırım, insanlığa karşı suçlar, işkence ve kötü muamele gibi en ağır suçları içerdiğini belirtti. Gürlek, bu suçların faillerinin uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap vereceğini kaydetti. İsrail'in daha önce Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde başlatılan soruşturmanın iddianameye dönüştüğünü ve yargılama sürecinin başladığını da hatırlatan Gürlek, bu sürecin Türk adaletinin uluslararası hukuku savunmadaki kararlılığının somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. Adaletin tecellisi ve sorumluların cezalandırılması için ulusal ve uluslararası tüm platformlarda mücadelenin sürdürüldüğünü belirten Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde vatandaşların hukukunun en güçlü şekilde korunacağını bildirdi. Bakan Gürlek, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin İsrail'in uygulamalarına karşı "insanlığın vicdanı olmaya devam edeceğini" vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
