Haberler

Bakan Gürlek: "Yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği tespit edilen 117 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği ve çetelerle irtibatlı olduğu belirlenen 117 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Ayrıca Bakırköy'de yasa dışı bahis gelirlerini akladığı tespit edilen 28 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği, gençlerimizi suça itmeye çalıştığı ve çetelerle irtibatlı olduğu tespit edilen 117 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı" ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda yeni nesil suç örgütlerine, sokak çetelerine ve organize suç yapılarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade ederek, "Sokaklarımızı çetelerden ve gençlerimizi bu karanlık yapıların ağından arındırmakta kararlıyız! Geçen hafta 81 ilimizdeki 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiğimiz genelge ve cuma günü ülke çapında sokak çetelerine yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonların ardından, bu sabah da Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde iki önemli operasyon için düğmeye basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği, gençlerimizi suça itmeye çalıştığı ve çetelerle irtibatlı olduğu tespit edilen 117 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı" dedi.

Gürlek paylaşımında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında ise yeni nesil bir suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdanlara aktararak akladığının tespit edildiğini ifade etti.

MASAK raporlarıyla 5 milyar 66 milyon lirayı bulan kara para trafiğini yönettiği anlaşılan 28 şüpheli hakkında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da arama ve gözaltı işlemleri için harekete geçildiğini vurgulayan Gürlek, "Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz! Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz" paylaşımında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı

81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Onlarca kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırgan cezaevinde intihar etti
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisinin cansız bedenini saklarken can verdi

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisinin cesedini saklarken can verdi
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler
Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu