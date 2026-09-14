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Adalet Bakanı Akın Gürlek imzasıyla 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına "Ailenin, Gençlerin ve Toplumun Genel Ahlaka Aykırı ve Olumsuz Etkileyen İçerik ve Oluşumlardan Korunması" konulu genelge gönderildi. Savcılıklara, çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliye

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Adalet Bakanı Akın Gürlek imzasıyla 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına "Ailenin, Gençlerin ve Toplumun Genel Ahlaka Aykırı ve Olumsuz Etkileyen İçerik ve Oluşumlardan Korunması" konulu genelge gönderildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek imzasıyla 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına "Ailenin, Gençlerin ve Toplumun Genel Ahlaka Aykırı ve Olumsuz Etkileyen İçerik ve Oluşumlardan Korunması" konulu genelge gönderildi. Savcılıklara, çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesi, dijital delillerin derhal toplanması ve gerekli hallerde erişim engeli uygulanması hususu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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