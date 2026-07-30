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ABD Senatosu, Trump’ın İran’a yönelik askeri yetkilerini kısıtlama tasarısını 49’a karşı 50 oyla reddetti

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ABD Senatosu’nda yapılan oylamada, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri yetkilerini kısıtlamayı öngören yasa tasarı 49’a karşı 50 oyla reddedildi.

ABD Senatosu'nda yapılan oylamada, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlamayı öngören yasa tasarı 49'a karşı 50 oyla reddedildi.

ABD Senatosu'nda düzenlenen oturumda Washington yönetiminin İran'da yaşanan çatışmalardaki yetkisini sınırlandırmayı amaçlayan bir yasa tasarısı oylamaya sunuldu.

Demokrat Senatör Kirsten Gillibrand tarafından gündeme getirilen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlamayı öngören tasarı, Senato'da 49'a karşı 50 oyla reddedildi. Böylece Senato, son iki hafta içinde Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını sonlandırmayı amaçlayan ikinci girişimi de başarısızlıkla sonuçlandırmış oldu.

Oylamada 3 Cumhuriyetçi senatör tasarı lehine oy verirken, 1 Demokrat senatör tasarıya karşı çıktı. Sağlık sorunları nedeniyle görev başında bulunmayan bir senatör ise oylamaya katılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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