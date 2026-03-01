ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'a yönelik açıklamalarda bulundu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'la yaşanan çatışmayı ABD'nin başlatmadığını, ancak ABD'nin bitireceğini belirterek, "Amerikan halkını hedef alan güçlü füzelere müsamaha göstermeyeceğiz. Bu füzeler, İran'ın füze üretim kapasitesi ile birlikte imha edilecek. İran donanması yok edilecek. Başkan Trump'ın tüm hayatı boyunca söylediği gibi, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak" açıklamasında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik ABD saldırıları ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. ABD Savunma Bakanlığı'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle, tarihin en ölümcül, en karmaşık ve en hassas hava operasyonu olan "Epic Fury Operasyonu"nu başlattığını söyleyen Hegseth, "İran rejimi fırsatını yakaladı, ancak anlaşmayı reddetti ve şimdi bunun sonuçlarına katlanıyor. İran neredeyse elli yıldır Amerikalıları hedef alıp öldürüyor ve radikal amaçlarını ilerletmek için her zaman dünyanın en güçlü silahlarını arıyor. Dün gece, önceki başkanlardan farklı olarak, Başkan Trump bu kanserle mücadeleye başladı" değerlendirmesinde bulundu.

"Çatışmayı biz başlatmadık, ancak biz bitireceğiz"

İran'ın ABD'yi hedef alabilecek silahlara sahip olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Hegseth, "Amerikan halkını hedef alan güçlü füzelere müsamaha göstermeyeceğiz. Bu füzeler, İran'ın füze üretim kapasitesiyle birlikte imha edilecek. İran donanması yok edilecek. Başkan Trump'ın tüm hayatı boyunca söylediği gibi, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak" dedi. İran'la yaşanan çatışmayı ABD'nin başlatmadığını, ancak ABD'nin bitireceğini iddia eden Hegseth, "Dünyanın herhangi bir yerinde, İran'ın yaptığı gibi Amerikalıları öldürürseniz veya tehdit ederseniz, sizi bulup öldüreceğiz" uyarısında bulundu. Hegseth, ABD ordusunun dünyanın en iyisi olduğunu ve hedefine ulaşmak için tüm gücüyle hazır olduğunu da sözlerine ekledi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı