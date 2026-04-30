ABD Savunma Bakanı Hegseth, Kongre'deki ifadesinde Trump'ı İran konusunda yanıltmakla suçlandı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Kongresi'nde verdiği ifade sırasında, İran savaşında ABD'nin galibiyeti ihtimaline ilişkin "tehlikeli derecede abartılı ifadeler" kullanarak ABD Başkanı Donald Trump'ı yanıltmakla suçlandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, İran savaşı başladıktan bu yana ilk kez ABD Kongresi'nde verdiği ifade ikinci gününde de sürüyor. Hegseth, bir kez daha Kongre üyelerinin İran savaşı ve ABD ordusunun adımlarına ilişkin zorlu sorularıyla karşı karşıya kaldı. Hegseth, bugün yaklaşık üç saat süren oturumda Senato Silahlı Hizmetler Komitesi önünde ifade verdi.

Savunma Bakanı Hegseth, İran savaşı ve savunma bütçesine ilişkin olarak gerçekleştirilen Senato oturumunda açılış konuşması sırasında savaş karşıtı aktivistler tarafından protesto edildi. Protestocular, Hegseth'in sözünü keserek bakana "Savaş suçlusu" diye seslendi. Protestoculardan birinin ise Hegseth'e "Tutuklanmanız gerek. Yaptığınız şey iğrenç" dediği duyuldu.

Protestocular salondan çıkarılırken, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Roger Wicker, "Amerikalıların ifade özgürlüğüne saygı duyuyoruz ancak oturumun kesintiye uğratılmasına izin verilmeyecek" dedi.

Trump'ı İran savaşı konusunda yanıltmakla suçlandı

Oturumda Hegseth, İran savaşı konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a doğru bir tablo sunmamak ve ABD'nin zafer kazandığına ilişkin "tehlikeli derecede abartılı" ifadeler kullanarak yanıltıcı bir görüntü oluşturmakla suçlandı.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nin kıdemli Demokrat üyesi Jack Reed, Hegseth'e hitap ettiği konuşmasında ortada bir zafer olmadığını, aksine Amerikan vatandaşlarının destek vermedikleri bir savaşın bedelini artan yakıt fiyatlarıyla ödemek zorunda kaldıklarını söyledi. Reed, "Amerikan aileleri, dahil olmak istemedikleri ve hiçbir çıkarları olmayan bir savaşın bedelini ödüyor. Buna rağmen siz, Sayın Bakan Hegseth, bir ay önce zafer ilan ettiniz" dedi.

Hegseth, savunma bütçesinde tarihi artışa ihtiyaçları olduğunu söyledi

Savunma Bakanı Hegseth, oturumda senatörlere Pentagon'un Trump yönetimi tarafından talep edilen 1,5 trilyon dolarlık bütçeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Pentagon'un bütçesini bir önceki yıla göre yüzde 40'dan fazla artıracak tarihi bütçe artışı talebine ilişkin olarak Hegseth, "Bu bütçe, içinde yaşadığımız dünyanın gerçeklerini ve ihtiyaç duyacağımız kabiliyetleri yansıtıyor" dedi.

Savaş öncesinde savunma şirketlerine yatırım yaptığı iddiasını reddetti

Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ın İran savaşı öncesinde herhangi bir savunma şirketine yatırım yapıp yapmadığı ile ilgili bir soru alan Hegseth, "Buna kocaman bir hayır diyebilirim" yanıtını verdi.

Hegseth, "Para peşinde değilim. Bunu para için ya da kar elde etmek için yapmıyorum. Hisse senetleri için yapmıyorum. Bu yüzden vazifemde etkili olabiliyorum" dedi.

Pentagon'un sivil ölümlerini engellemek için ne yaptığı soruldu

Oturumda senatörler, özellikle güncel olmayan istihbarat bilgilerinin kullanılması nedeniyle İran'da çoğu çocuk en az 165 kişinin öldüğü kız okulu saldırısının ardından Savunma Bakanlığı'nın sivil ölümlerini engellemek için ne yaptığını sordu.

Demokrat Senatör Kirsten Gillibrand, bakana "Okulların, hastanelerin ve sivil alanların yok edilmesine yol açan hedeflemelere nasıl cevap veriyorsunuz? Sivilleri hedef almanızı engellemeye yardımcı olması gereken birimi neden yüzde 90 oranında küçülttünüz?" şeklinde bir soru yöneltti.

Hegseth ise bu soruya, ABD'nin sivil kayıpları önleme konusunda diğer ülkelerden fazlasını yaptığı şeklinde cevap verdi. Hegseth, ABD ordusunun sivilleri korumak için gerekli kaynaklara sahip olup olmadığı yönündeki bir soruya ise, "gerekli tüm kaynaklara sahip oldukları" ve "askeri karar süreçlerinde yapay zeka kullanıldığında bunun insanlar tarafından denetlenmeye devam edildiği" cevaplarını verdi.

Genelkurmay Başkanı Caine, Rusya'nın savaşta İran'a yardım ettiğini söyledi

Oturumda Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşta İran'a yardımcı olduğunu söyledi. Oturumun kamuya açık olması nedeniyle detay vermeyi reddeden Caine, "Burada kesinlikle bazı faaliyetler söz konusu" dedi.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Wicker da bunu onaylayarak, "Vladimir Putin'in Rusyası'nın İran'da başarılı olma çabamızı engelleme yönünde ciddi adımlar attığı hususunda şüphe yok" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı