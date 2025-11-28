Haberler

ABD'nin Ukrayna Barış Planı Rusya'ya İletildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Cenevre'de görüşülen barış planını Rusya ile paylaştığını ve konuya ilişkin Moskova'da görüşmelerin yapılacağını duyurdu. Avrupalıların sunduğu karşı teklif, Rusya tarafından 'işe yaramaz' olarak değerlendirildi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Cenevre'de Kiev yönetimi ile görüşülen barış planına ilişkin Rusya'yı bilgilendirdiğini söyleyerek, "Temel detaylar paylaşıldı, buna ilişkin görüşmeler gelecek hafta Moskova'da yapılacak" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Cenevre'de Kiev yönetimi ile görüşülen barış planına ilişkin açıklama yaptı. Peskov, barış planının iletilip iletilmediği sorusu üzerine ABD'nin barış planına ilişkin Rusya'yı bilgilendirdiğini söyleyerek, "Temel detaylar paylaşıldı, buna ilişkin görüşmeler gelecek hafta Moskova'da yapılacak" dedi.

Avrupalılardan karşı teklif

ABD ve Ukrayna, Washington tarafından Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sonlandırmak üzere sunulan 28 maddelik barış planını 23 Kasım'da Cenevre'de görüşmüştü. ABD Dışişleri Bakanı Maco Rubio, görüşmeyi "savaşın başından bu yana gerçekleştirilen en yapıcı görüşme" olarak tanımlamıştı. Cenevre'de yürütülen görüşmelerde Avrupalılar, ABD'nin Ukrayna'da barış planına alternatif olarak Ukrayna'nın daha fazla asker bulundurmasına imkan sağlayan ve Ukrayna'ya NATO'nun 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri sunan bir karşı teklif sunmuştu.

Rusya, Avrupa'nın Ukrayna'da barış için sunduğu teklifi "işe yaramaz" olarak nitelendirmişti

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, daha önce yaptığı açıklamada ABD'nin 28 maddelik Ukrayna'da barış planına ilişkin Avrupalılar tarafından sunulan karşı teklifin "yapıcı olmadığını" ve "Rusya'nın işine yaramadığını" ifade etmişti. ABD planının bazı yönlerinin Rusya'ya daha uygun olduğunu ancak bazı konuların daha ayrıntılı tartışılması gerektiğini belirten Uşakov, "Bu planın tüm maddeleri değil, ancak çoğu bizim için oldukça kabul edilebilir görünüyor" demişti.

Bazı maddeler çıkarılmıştı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanlık Danışmanı Oleksandr Bevz, ABD'nin sunduğu 28 maddelik planın Cenevre'deki görüşmeler sonucunda değişikliklere uğradığını söylemişti. Cenevre'deki görüşmelerin oldukça yapıcı olduğunu vurgulayan Bevz, "28 maddelik plan, artık herkesin gördüğü ilk haliyle mevcut değil. Bazı maddeler çıkarıldı ve bazıları da değiştirildi. Ukrayna tarafının hiçbir itirazı göz ardı edilmedi" demişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi anlar! Ayin başladı, dünyanın gözü burada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'nin 39. kurultayı başladı! Özel'in davetine rağmen Kılıçdaroğlu katılmadı

CHP kurultayı başladı! Özel bizzat davet etti, koltuğu boş kaldı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
CHP'nin 39. kurultayı başladı! Özel'in davetine rağmen Kılıçdaroğlu katılmadı

CHP kurultayı başladı! Özel bizzat davet etti, koltuğu boş kaldı
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek

İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi feci şekilde can verdi
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Belediyeye ait araçla kızının eşyalarını taşıyan zabıta müdürü

Belediyeye ait aracı kızına tahsis eden zabıta müdürü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.