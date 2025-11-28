ABD'nin Ukrayna Barış Planı Rusya'ya İletildi

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Cenevre'de Kiev yönetimi ile görüşülen barış planına ilişkin Rusya'yı bilgilendirdiğini söyleyerek, "Temel detaylar paylaşıldı, buna ilişkin görüşmeler gelecek hafta Moskova'da yapılacak" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Cenevre'de Kiev yönetimi ile görüşülen barış planına ilişkin açıklama yaptı. Peskov, barış planının iletilip iletilmediği sorusu üzerine ABD'nin barış planına ilişkin Rusya'yı bilgilendirdiğini söyleyerek, "Temel detaylar paylaşıldı, buna ilişkin görüşmeler gelecek hafta Moskova'da yapılacak" dedi.

Avrupalılardan karşı teklif

ABD ve Ukrayna, Washington tarafından Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sonlandırmak üzere sunulan 28 maddelik barış planını 23 Kasım'da Cenevre'de görüşmüştü. ABD Dışişleri Bakanı Maco Rubio, görüşmeyi "savaşın başından bu yana gerçekleştirilen en yapıcı görüşme" olarak tanımlamıştı. Cenevre'de yürütülen görüşmelerde Avrupalılar, ABD'nin Ukrayna'da barış planına alternatif olarak Ukrayna'nın daha fazla asker bulundurmasına imkan sağlayan ve Ukrayna'ya NATO'nun 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri sunan bir karşı teklif sunmuştu.

Rusya, Avrupa'nın Ukrayna'da barış için sunduğu teklifi "işe yaramaz" olarak nitelendirmişti

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, daha önce yaptığı açıklamada ABD'nin 28 maddelik Ukrayna'da barış planına ilişkin Avrupalılar tarafından sunulan karşı teklifin "yapıcı olmadığını" ve "Rusya'nın işine yaramadığını" ifade etmişti. ABD planının bazı yönlerinin Rusya'ya daha uygun olduğunu ancak bazı konuların daha ayrıntılı tartışılması gerektiğini belirten Uşakov, "Bu planın tüm maddeleri değil, ancak çoğu bizim için oldukça kabul edilebilir görünüyor" demişti.

Bazı maddeler çıkarılmıştı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanlık Danışmanı Oleksandr Bevz, ABD'nin sunduğu 28 maddelik planın Cenevre'deki görüşmeler sonucunda değişikliklere uğradığını söylemişti. Cenevre'deki görüşmelerin oldukça yapıcı olduğunu vurgulayan Bevz, "28 maddelik plan, artık herkesin gördüğü ilk haliyle mevcut değil. Bazı maddeler çıkarıldı ve bazıları da değiştirildi. Ukrayna tarafının hiçbir itirazı göz ardı edilmedi" demişti. - MOSKOVA