ABD'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Kuzey Makedonya'yı Ziyaret Etti

ABD'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ile görüştü. Escobar, Kuzey Makedonya'nın ABD'ye yardımcı olduğunu ve samimi dostu olduğunu belirtti.

ABD'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti.

Escobar, başkent Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ile bir araya geldi.

İkili, hükümet binasındaki görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Escobar, Kuzey Makedonya'nın son birkaç yıldır Afganistan ve Ukrayna'da ABD'ye yardımcı olduğunu belirterek, bu yüzden ülkesinin samimi dostu ve müttefiki olduğunu ifade etti.

Kosova ile Sırbistan arasında geçmiş dönemde Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde varılan "tarihi anlaşmada" Kuzey Makedonya'nın sağladığı katkılardan övgüyle söz eden Escobar, "Siz olmasaydınız bu anlaşma olmazdı." dedi.

Kuzey Makedonya Meclisinde gerçekleştirilen, ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine yönelik anayasa değişikliği tartışmalarına da değinen Escobar, "Sizi AB'de göreceğimizden dolayı heyecanlıyız. Bu sürecin başlatılmasından dolayı mutluyum ve devam edeceğini umuyorum." diye konuştu.

Escobar, "ABD, Avrupa entegrasyonuna bağlı, NATO'ya bağlı ve yolsuzlukla mücadeleye bağlı olanları doğal ortak olarak görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski de ülkesinin AB ile müzakerelerinin temelini oluşturan müzakere çerçevesinin 29 AB ülkesi tarafından onaylandığını ve ülkenin stratejik ortakları tarafından desteklenen bir belge olduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya ile Bulgaristan arasındaki ikili anlaşmaların, Avrupa entegrasyon sürecine etki etmeyeceğini ve Bulgaristan'ın bu yönde yeni taleplerinin olamayacağını belirten Kovaçevski, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Müzakere çerçevesi, bizim yerine getirmemiz gereken şartları ve AB'nin üstlendiği ve halihazırda yerine getirmekte olduğu yükümlülükleri yerine getirmesini içeriyor. Kuzey Makedonya'nın elinde bulundurduğu, Meclis'in onayladığı ve bugün de Sayın Escobar'la görüştüğümüz müzakere çerçevesiyle Makedon dili ve kimliğini tam olarak koruyoruz ve ülke vatandaşları için daha iyi ve daha müreffeh bir toplum inşa etme yolunda ilerleme fırsatına sahibiz."

Escobar, dün Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından kabul edilmişti.